Chcą nazwać ulicę na cześć Lidla. "Bo jest ulica Stokrotki i Biedronki"

Zaskakująca petycja wpłynęła do urzędu miejskiego w Lublinie. Jej autor chce, by w mieście powstała ul. Lidla. Dlaczego? Bo są ulice Biedronki i Stokrotki, a Lidla nie. "To niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji" - argumentuje.

Ulica Lidla? Tego jeszcze w polskich miastach nie było (Wikimedia Commons CC BY-SA)

Historię opisuje "Dziennik Wschodni". W Lublinie zapewniają, że to nie żart.

Petycja wpłynęła w ubiegłym tygodniu do magistratu pod nazwą "petycja w interesie publicznym". O jaki interes chodzi?

"Niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji jest, aby w mieście Lublin żadna z ulic nie była nazwana ulicą Lidla wobec faktu, że jedna z ulic nazwana jest ul. Stokrotki, a inna ul. Biedronki" - pisze autor.

A jest nim jeden z lubelskich radców prawnych - Konrad Cezary Łakomy. Korespondencja jest spisana na papierze firmowym, jest również służbowa pieczątka.

- Ta petycja jest na serio. Ma charakter edukacyjny - tak tłumaczy swoje pismo prawnik. I liczy, że poważnie potraktuje je również prezydent.

– Sam jestem ciekaw odpowiedzi, potrzebuję jej dla aplikantów – tłumaczy "Dziennikowi Wschodniemu" Łakomy. – Może się to wydawać śmieszne, ale nie zmienia to faktu, że mamy zbieżność nazw sieci handlowych z nazwami ulic.

Ratusz na odpowiedź ma 3 miesiące.