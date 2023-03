Ceny w barze mlecznym. Pokazali, co się stało w zaledwie cztery lata

Inflacja najwyższa od 1996 roku

Według danych GUS inflacja w lutym 2019 roku wynosiła zaledwie 1,2 proc. W lutym 2023 roku było to 18,4 proc. rok do roku. To najwyższy odczyt od grudnia 1996 r. Ceny żywności wzrosły w porównaniu do lutego 2022 roku o 24 proc., a użytkowanie mieszkania i nośniki energii były droższe o 22,7 proc. niż rok wcześniej.