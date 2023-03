W tym kraju żywność podrożała najbardziej. Ceny o 71 procent w górę

Artykuły spożywcze z ograniczonymi przez limity cenami, głównie towary słowackie, mają być oznaczone identycznym we wszystkich sklepach logiem. W każdej z sieci do ograniczenia cen mogą być wybrane różne produkty. Ceny żywności na Słowacji w lutym 2023 roku były o 28,6 proc. niż rok wcześniej. Najszybciej drożeje nabiał, oleje, tłuszcze i mięso. Jeśli weźmie się też pod uwagę wzrost cen innych produktów, usług i energii, inflacja na Słowacji przyspieszyła w lutym do 15,4 proc.