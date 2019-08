Ceny w górę. Będzie bardzo drogo. Zbiory mniejsze nawet o 25 proc.

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane na temat zbiorów zbóż oraz owoców. Zebrano nieco więcej niż w zeszłym roku w czerwcu zbóż podstawowych, to gorzej jest z warzywami gruntowymi oraz owocami. Tu spadek wynosi około 25 procent. Wyższe ceny przewiduje rynek hurtowy w Broniszach.

Według wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2019 r., w tym roku zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacowane są na ok. 24,6 mln t. Zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 2,3 mln t, to jest o około 4 proc. więcej niż w 2018 r.