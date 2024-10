Ceny warzyw poszły w górę. Oto liderzy drożyzny

Sukcesywnie drożeje także papryka czerwona, a jej podaż spada. - Dziś (9 października) jej cena dochodziła do 8 zł/kg. Nie wiadomo, czy cena 9 zł za kilogram jeśli się pojawi nie wywoła importu. Póki co, jeszcze go nie ma - dodał Maciej Kmera.