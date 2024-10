Ceny ziemniaków pójdą w górę. Piechociński podaje kwotę

Jak pisaliśmy w WP Finanse, powodziowe straty w burakach mogą wpłynąć na ceny cukru. - Jeżeli chodzi o ceny cukru to nie można wykluczyć, że obecna sytuacja nie wpłynie na ich poziom, mimo że największe oddziaływanie na ceny ma to co dzieje się na wspólnotowym i światowym rynku cukru - podkreśla w rozmowie z WP Finanse Rafał Strachota, dyrektor KZPBC.