Ceny za ten produkt odleciały. Zbliżają się do psychologicznej bariery

Masło opłacalne bardziej niż złoto

Michał Bieńkowski z Banku BNP Paribas zauważył na początku października w rozmowie z WP Finanse, że ceny masła wzrosły o 75 proc. w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co jest imponującą stopą zwrotu w porównaniu do wzrostu ceny złota, która wyniosła 42 proc. Według niego, ceny masła w UE osiągnęły na początku września wartość bliską 8000 EUR/t na rynku hurtowym, porównując się do rekordów z 2022 r. W polskich sklepach detalicznych cena 200-gramowej kostki wzrosła do ok. 7 zł.