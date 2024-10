Coraz bliżej 10 zł. Co się dzieje z cenami masła?

Dla porównania, w pierwszej połowie 2021 r. za masło płaciliśmy poniżej 5 zł. Sytuacja zmieniła się po inwazji Rosji na Ukrainę, gdy oba kraje – będące znaczącymi producentami tłuszczów – wpłynęły na skok cen do blisko 8 zł.

Wzrost cen masła w 2024 r. miał wiele przyczyn. Mariusz Dziwulski z PKO Banku Polskiego wyjaśnił na portalu farmer.pl, że wpływ na ceny miała niska dynamika produkcji mleka w USA, Argentynie i Nowej Zelandii. W UE produkcja mleka wzrosła o 0,7 proc. od stycznia do lipca 2024 r., ale w samym lipcu spadła o 0,5 proc. Ponadto, spadki cen masła w drugiej połowie 2023 r. zmniejszyły jego produkcję na rzecz innych wyrobów mlecznych.

Siła nabywcza konsumentów wzrosła, co pozytywnie wpłynęło na popyt na masło. Dziwulski zauważył, że niska dynamika produkcji mleka na początku trzeciego kwartału 2024 r. nie wróży większych spadków cen w najbliższym czasie. Możliwe jest jednak ograniczenie wzrostów cen masła ze względu na barierę popytu — czytamy na farmer.pl.

Konsumenci mogą zacząć szukać tańszych alternatyw, takich jak roślinne tłuszcze do smarowania. Wysoki poziom cen we wrześniu może spowodować zmianę struktury produkcji, co zwiększy podaż masła w UE. Wzrost ten może być jednak ograniczony przez niskie ceny odtłuszczonego mleka w proszku.