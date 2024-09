"Strach wchodzić do lasu". Piechociński z koszmarnymi wiadomościami

Brak opadów to niejedyny problem. Susza obniżyła poziom wód gruntowych, co wpłynęło negatywnie na kondycję grzybni. Jak nie ma grzybni to nawet jak przyjdą dobre warunki to potrzebny jest czas na jej odbudowę - wyjaśnia. - Ten rok jest dla mnie rokiem przegranym. I mówię to z ogromnym smutkiem - stwierdził w rozmowie z "Faktem".