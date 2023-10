Ceny zniczy poszły w górę. "Ludzie naprawdę nie mają pieniędzy"

"Jest bardzo ciężko"

Jedna ze sprzedawczyń przyznaje, że kiedyś sama wykonywała wiązanki na groby, jednak teraz się na to nie zdecydowała. - W tym roku nie robię, to się nie opłaca. Kwiaty są drogie, a ludzie naprawdę nie mają pieniędzy. To widać niestety. Ogólnie jest bardzo ciężko - przyznaje sprzedawczyni.