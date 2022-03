Chcą być samowystarczalni. Czesi i Belgowie robią rewolucję w energetyce

Pierwsi chętni do uczestnictwa w przetargu powinni być znani do końca listopada br. Całość przetargu powinna zostać zakończona do końca 2024 roku. Czesi liczą się z zakończeniem budowy w 2029 r. Próbny rozruch nowego bloku planują w 2036 r. Inwestycję politycy określają mianem największej inwestycji we współczesnej historii Czech.