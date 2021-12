Chcesz mieć niższe ciśnienie? Rozdawanie prezentów w tym pomoże

Dawanie prezentów obniża ciśnienie krwi i tętno, co może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka zawału i udaru. Takie są wnioski z badań, które przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego (UCLA), o których pisze w piątek "Daily Mail". Co ciekawe, dostawanie prezentów nie ma takiego samego efektu.