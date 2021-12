Prezenty od pracodawcy. Polacy powiedzieli, co dostają na Boże Narodzenie

Prezenty w pracy i premie na Boże Narodzenie. Bony i karty podarunkowe

Jak podano, gdyby pracownicy mogli sami wybierać prezent, to 48 proc. badanych zdecydowałaby się na bony i karty podarunkowe do zrealizowania w sklepach spożywczych lub odzieżowych. Częściej były to kobiety (50 proc.), osoby w wieku 50+ (59 proc.) oraz pracownicy sektora publicznego (57 proc.).