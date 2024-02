Kto należy do klasy średniej? Tyle musisz zarabiać

Biorąc to pod uwagę, PIE wyliczył, że w 2019 r. do klasy średniej należą członkowie tych rodzin, w których EHDI wynosi od 67 do 200 proc. mediany zarobków w danym kraju (czyli ok. 3827 zł). Chodziło zatem o osoby, na które przypadało od 2564 zł do 5774 zł. Tym samym pięć lat temu do klasy średniej należało 54 proc. Polaków w wieku od 24 do 64 lat.