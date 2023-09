Zarobki od 8 do 13 tys. zł. Najwyższe widełki wynagrodzeń

Jeśli chodzi o benefity dla kandydatów do pracy, to dwa najczęściej oferowane w marketingu, sprzedaży i finansach są takie same - prywatna opieka medyczna oraz karta sportowa. Inaczej prezentuje się trzecia pozycja wśród benefitów. W sprzedaży jest to możliwość pracy przy projektach międzynarodowych, w marketingu praca w małych zespołach, a w finansach budżet szkoleniowy.