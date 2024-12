Władze TikToka zaapelowały do albańskiego rządu o wyjaśnienie decyzji, podkreślając, że nie znaleziono dowodów na to, by sprawca czy ofiara mieli konta na TikToku. Premier Rama zaznaczył, że Albania jest zbyt mała, by wpłynąć na algorytmy platformy, które promują przemoc i nienawiść.