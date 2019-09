Chleb nasz powszedni. Gdzie w UE najtańszy, gdzie najdroższy?

Ile za chleb w Szwecji, ile w Czechach – i jak na tle cenników w Unii Europejskiej wypadają ceny chleba w Polsce? Wziął to pod lupę Eurostat. Okazuje się, że za chleb płacimy prawie najmniej w Europie – ale z każdym rokiem i tak coraz więcej.

Ile płacimy za chleb w Polsce? Trudno uogólniać, bo jego rodzajów jest bardzo wiele, a najdroższe (z wysoką zawartością ziaren i dodatków, np. żurawiny) mogą kosztować nawet ok. 20 zł/kg. Spróbujmy mimo to wyciągnąć jakąś średnią. Serwis "Dla Handlu" wyliczył, że kilogramowy bochenek chleba we wrześniu ubiegłego roku kosztował średnio około 3,44 zł. Dziś za taki sam zapłacimy już 3,78 zł. Według danych dotyczących inflacji w sierpniu 2019 r. opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny pieczywo podrożało o prawie 10 procent rok do roku.