Ci dłużnicy nie boją się komornika. "Większość ma świadomość"

Od 1 stycznia minimalna pensja wynosi 4666 zł, co automatycznie zwiększa kwotę, która jest chroniona przed egzekucją. Zgodnie z Kodeksem pracy, po potrąceniu składek na ubezpieczenia oraz zaliczki na podatek, wolna od potrąceń pozostaje część tej pensji.

W ubiegłym roku kwota ta wynosiła około 3260 zł, a teraz wzrosła do 3510 zł. Oznacza to, że pracodawca nie może potrącić z pensji minimalnej kwot w wyniku egzekucji komorniczej , a dla wyższych zarobków - nadaje się tylko nadwyżkę ponad 3510 zł, z wyjątkiem długów alimentacyjnych, jak podaje "Rzeczpospolita".

Gazeta podkreśla, że komornicy, wierzyciele i samorządowcy od jakiegoś czasu sugerują zmiany prawne, które pozwoliłyby na częściowe egzekwowanie minimalnego wynagrodzenia, co jest związane z narastającymi problemami. Liczba osób otrzymujących najniższą pensję znacząco wzrosła z 1,6 mln w 2021 roku do obecnych 3,5 mln, co stanowi 20 proc. zatrudnionych - zwraca uwagę "Rz".