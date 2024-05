Ci podatnicy muszą mieć się na baczności. Skarbówka ruszyła z kontrolami

Rośnie luka VAT

Tzw. luka VAT rośnie w błyskawicznym tempie. Jeszcze w 2021 r. wynosiła ona 2,6 proc. Rok później wzrosła już do 7,3 proc., by w 2023 r. pójść w górę do poziomu 15,8 proc. Ten fakt nie umknął uwadze urzędów skarbowych. Ministerstwo Finansów podaje, że w ubiegłym roku wszczęto ponad 9 tys. kontroli celno-skarbowych w porównaniu z przeszło 4 tys. rok wcześniej.