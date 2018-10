Co będzie "modne" na grobie? Hity sprzedaży na 1 listopada

Niektórym może się wydawać, że widzieli już wszystko. Kiedyś modne były wielkie znicze w kształcie serc czy krzyży, z kilkoma knotami. Potem przyszła nowoczesność i niemiłosiernie kopcące smoluchy zastąpiły lampki na baterie, w różnych kształtach i barwach. Obecnie hitem okazuje się coś, co można nazwać stroboskopowym krzyżem.

– One są po prostu wygodne. Wystarczy włożyć baterię i świecą miesiąc czy dwa. Ale raczej nie używa się ich na 1 listopada, bo wtedy liczy się przede wszystkim tradycja i zapalenie znicza na grobie bliskiej osoby. Za to tak na co dzień ich używanie nie jest złym pomysłem. Są modele, które udają rzeczywisty płomień, z daleka są niemal nie do odróżnienia – mówi Halina Cerylska, sprzedająca znicze przy jednym z warszawskich cmentarzy.

– Wbrew pozorom większość kupujących to nie są osoby młode, w wieku 25 – 30 lat. Krzyże kupują przede wszystkim osoby nieco starsze, określiłbym je jako 50 plus – mówi nam Wiktor Piesyk. Dodaje, że większość zamówienia zeszła na pniu, nabywców znalazły setki sztuk.

Dzisiejsi trzydziesto- i czterdziestolatkowie pamiętają jeszcze czasy, gdy na grobach bliskich rządziły praktycznie takie same znicze szklane i gliniane. Pierwsze można dziś spotkać raczej rzadko, drugie powracają do łask. Według sprzedawców ładna pogoda będzie sprzyjać ich używaniu – nie sprawdzają się bowiem podczas wietrznej i deszczowej pogody.

Do żniw szykują się też supermarkety i dyskonty. W Biedronce możemy kupić kilka rodzajów zniczy. Największą uwagę przykuwają duże, szklane bańki w kształtach zwanych róża, sukienka i koronka. Dostępne są też klasyczne kule. Flagowym produktem Lidla na Wszystkich Świętych jest znicz o mało wyrafinowanej nazwie S380 – to spora szklana kula, wygląda całkiem elegancko.

W obu sieciach dyskontów wybór obejmuje kilka wzorów – najtańsze kosztują ok. 2 zł, najdroższe – kilkanaście. Większość z nich świeci dzięki wymiennym, uniwersalnym wkładom. Największe z nich mogą świecić ponoć nawet do 100 godzin.

– To też rozwiązanie ekologiczne, bo wymieniamy tylko wkład, reszta znicza jest wielorazowego użytku. Dlatego zawsze radzę brać solidne, ciężkie i lepiej okrągłe, niż wysokie. Takie trudniej się przewracają. Im lepszy znicz, tym dłużej nam posłuży – one wystarczą nawet na 2-3 lata, jeśli szkło nie zadymi się od środka. Ale wtedy i tak można je umyć, nawet w zmywarce – mówi pani Halina.

Do takich szklanych baniek można również wkładać elektroniczne wkłady. Najtańsze z nich kosztują niewiele ponad złotówkę – tyle samo, co bateria.

– One niekoniecznie są trwałe, takie najtańsze diody to często jednorazówki. Ale wiele osób je sobie chwali, bo świecą nawet miesiąc bez przerwy a kosztują grosze – podkreśla sprzedawczyni.

Obecnie rosnącym powodzeniem cieszą się lampiony i latarnie mocowane na stałe do nagrobków. Kosztują między 100 a 200 złotych, ale ich trwałość liczy się w latach. Do latarni można wkładać zarówno wkłady tradycyjne, jak i elektryczne. Ich sporą zaletą jest to, że w zasadzie nie można ich ukraść. Obecnie wiele osób podpisuje kupione przez siebie znicze niezmywalnym markerem lub oznacza w inny sposób. Chodzi o to, by nie dało się ich ponownie sprzedać – a wszędzie są złodzieje, którzy gotowi są ukraść dosłownie cokolwiek.