Co czwarty Polak wyrzuca do śmieci ogólnych. Kara do 5 tys. zł

Z raportu GfK Polonia opublikowanego w 2019 r. wynika, że 20 proc. Polaków przynajmniej raz wyrzuciło sprzęt elektroniczny do standardowego kosza na śmieci , mimo że ryzykują tym kary za nieodpowiednie pozbywanie się elektroodpadów.

Elektroodpady obejmują urządzenia elektryczne i elektroniczne, zawierające niebezpieczne substancje jak rtęć, ołów czy kadm. Należą do nich zarówno niewielkie przedmioty takie jak telefony, żarówki, świetlówki, baterie czy powerbanki, jak i większe AGD i RTV.

Niedbale traktowane elektroodpady, zalegając w środowisku, mogą prowadzić do poważnych skażeń. Za wyrzucenie ich do zwykłego śmietnika grozi kara nawet do 5 tysięcy złotych.