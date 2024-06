Co drugi Polak nie wie, co podpisuje. Nie czytamy ważnych umów

Z drugiej strony, skoro 43 proc. czyta całą umowę kredytową w szczegółach to 57 proc. nie zapoznaje się z jej zapisami wystarczająco dokładnie. Aż 19,7 proc. ankietowanych przyznaje, że czyta jedynie wybrane fragmenty umowy kredytowej. Co więcej, 17,3 proc. Polaków, którzy zaciągają kredyt w banku nie zapoznaje się w ogóle z jej zapisami. Zaskakujące jest również to, że 1,7 proc. ankietowanych nie pamięta, jak postępuje w takich sytuacjach.