Co Polacy kupują na przecenach w Tesco? Pieluchy, czekolady i kucyki Pony

Wybrałem się do ogromnego warszawskiego hipermarketu, by sprawdzić, które okazje cieszą się zainteresowaniem klientów. Setki cen zostały obniżone o połowę!

Po wizycie w małym markecie na warszawskich Włochach w piątek po raz kolejny wybrałem się do Tesco. Tym razem odwiedziłem ogromny hipermarket przy Górczewskiej i sprawdziłem, czy w zakupowym szale chodzi tylko o cenę. Napotkani klienci przyznali, że o promocji przeczytali w sieci albo usłyszeli o niej od znajomych. Są wśród nich też tacy, którzy postanowili tylko się rozejrzeć albo upolować konkretne produkty - często w sporej ilości.

- Niektóre gorzkie czekolady mają bardzo krótki termin przydatności – powiedział. Sprawdziłem: według producenta będą zjadliwe do 2020 roku. Podczas naszej rozmowy do półek podeszła nowa klientka, która do koszyka wrzuciła dwie tabliczki i pomknęła wypatrywać kolejnych żółtych etykiet.