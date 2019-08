Półki w Tesco pustoszeją. Setki produktów przecenionych o 50 procent

Tesco zamyka kolejne hipermarkety, a w mniejszych sklepach zmienia asortyment. Z tej okazji sieć rozpoczęła akcję wyprzedawania magazynów. W internecie nie brakuje zdjęć opustoszałych półek. Postanowiłem osobiście sprawdzić, jak wygląda sytuacja. Promocja goni promocję.

Jako miejsce "badań" wybrałem stosunkowo niewielki market przy ulicy Kleszczowej w Warszawie. Na pierwszy rzut oka nie zauważyłem pustek na półkach, ale gdy zagłębiłem się w poszczególne alejki, zrozumiałem, że to rzeczywiście coś więcej niż standardowe promocje.

Wśród towarów przecenionych o 50 procent znajdziemy produkty w zasadzie wszystkich kategorii: pasztety, makarony, zupki instant, farby do włosów, soki, słodycze i kosmetyki dla niemowląt. Niestety, po wielu hitach pozostały tylko puste półki i kartony. Wygląda na to, że w pierwszej kolejności wyprzedały się napoje energetyczne, słodycze czy ryż. Z niewiadomych powodów osobnej sekcji przecen doczekał się szeroki wybór serwetek papierowych, który dziwił w kontekście niewielkiej powierzchni sklepu. Jak widać, nawet one cieszyły się jednak ogromnym powodzeniem.