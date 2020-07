WP Finanse Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne Przejdź na Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne Artykuł Sponsorowany 2 godziny temu Co to jest konto internetowe i jak wybrać najlepsze konto internetowe dla siebie? Konto internetowe to konto bankowe, którego można używać całkowicie przez internet. Właściwie każde obecnie zakładane konto w dużym banku jest już kontem internetowym. Bankowość internetowa to nie pieśń przyszłości, a już teraźniejszość. To dobra informacja, bo używanie konta internetowego jest znacznie wygodniejsze i tańsze, niż korzystanie z konta tradycyjnego. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Artykuł sponsorowany pozyczkaportal.pl Co to jest konto internetowe? W ofercie banków można znaleźć dwa typy kont internetowych. Pierwsze z nich to konto całkowicie internetowe, oferowane przez banki, które nie posiadają fizycznych oddziałów. Umożliwia ono wszelkie operacje, takie jak na normalnym koncie, może za wyjątkiem podjęcia gotówki w oddziale. Drugą, przeważającą kategorię, stanowią zwykłe konta osobiste z funkcją obsługi internetowej. Właściwie wszystkie zakładane obecnie konta w Polsce są kontami internetowymi. Nie różnią się niczym od kont znanych z poprzedniej, przedinternetowej epoki, oprócz właśnie możliwości użytkowania ich za pośrednictwem samego internetu. Dlaczego obecnie wszystkie konta w dużych bankach są internetowe? Odpowiedź na te pytanie jest bardzo prosta. Chodzi o pieniądze. Dawniej konto musiał obsługiwać dedykowany pracownik banku, który lokował nasze pieniądze w skrytce, przeprowadzał wszelkie operacje po otrzymaniu ustnych instrukcji i mógł się pomylić. Jego niemała pensja (w końcu kontakt z pieniędzmi to odpowiedzialna praca) musiała być regularnie opłacana, a dodatkowo jeszcze musiał posiadać miejsce pracy, czyli oddział banku. Dlaczego konto internetowe jest tańsze od tradycyjnego? Najlepiej położony w prestiżowej lokalizacji w centrum miasta, czyli oczywiście takiej z drogim czynsem. Do tego wszystkiego obsługa kasowa rachunku, która wiąże się z opłatami za ochronę, skarbiec czy dowożeniem pieniędzy. To wszystko generuje koszty, które są nieznane w przypadku konta internetowego. Obsługa kont internetowych (po początkowej inwestycji w infrastrukturę) stanowi ułamek kosztów obsługi kont tradycyjnych. Takimi i innymi zagadnieniami związanymi z nowoczesnymi usługami finansowymi zajmuje się portal internetowy Pozyczkaportal.pl. Z tego względu konta internetowe są nie tyle dodatkową funkcją konta tradycyjnego, co odwrotnie - to obsługa konta w tradycyjnym trybie stała się dodatkową funkcją konta internetowego. Banki starają się za wszelką cenę promować konta internetowe przez liczne promocje, czy spoty w telewizji z bankowością mobilną. Dodatkową, chyba najważniejszą motywacją, do założenia takiego konta są niższe opłaty niż za konto tradycyjne. Ile kosztuje konto internetowe? O ile bez problemu możemy korzystać z konta internetowego całkowicie za darmo przez internet, bo jego zdalna obsługa to marginalny koszt dla banku, to za obsługę w oddziale na tym samym rachunku poniesiemy dodatkowe koszty. I tak zapłacimy za np. wypłatę i zdeponowanie pieniędzy w kasie oddziału, osobiste zlecenie przelewu, czy za pobranie papierowego wyciągu z rachunku. Wszystkie te operacje dokonane w formie elektronicznej na koncie internetowym są całkowicie darmowe. Wiele z osób korzystających w Polsce z usług banków nie ponosi w związku z kontem osobistym żadnych kosztów. Co bardziej zaradne jednostki wręcz na bankach zarabiają, korzystając z coraz to kolejnych promocji i zmienieniając instytucje finansowe jak rękawiczki. Za założenie i aktywne korzystanie z konta internetowego można bez problemu zarobić np. 300 zł w ciągu 3 miesięcy. Warunkiem darmowości większości dobrych rachunków internetowych jest aktywne korzystanie z ich możliwości. Oznacza to, że należy co miesiąc przelewać na takie konto określoną kwotę pieniędzy (zazwyczaj 1000 zł) i dokonywać regularnie operacji kartą płatniczą dołączoną do konta. W innym przypadku typowe miesięczne opłaty za konto czy kartę płatniczą wynoszą około kilku złotych. Jak założyć konto przez internet? Część z banków posunęła się w informatyzacji usług tak daleko, że możliwe jest założenie w nich konta całkowicie przez internet - bez konieczności wizyty w oddziale. Trzeba przyznać, że jest to bardzo wygodne. Dawniej założenie konta wiązało się z koniecznością co najmniej jednej, a czasem nawet dwóch wizyt w oddziale. Obecnie zajmuje to około 15 minut. Wśród sposobów na założenie konta przez internet można wyróżnić: ● Wypełnienie wniosku online i potwierdzenie tożsamości oraz podpisanie umowy za pośrednictwem kuriera. To najczęstszy sposób na założenie konta internetowego.

● Konto na selfie. W niektórych bankach za pośrednictwem aplikacji mobilnej można zeskanować swój dowód oraz twarz, co dla banku stanowi wystarczające potwierdzenie tożsamości, bez konieczności skorzystania z usług kuriera.

● Wypełnienie wniosku online i potwierdzenie tożsamości przez przelew bankowy z innego rachunku. W tym przypadku bank uznaje, że skoro już jeden bank potwierdził naszą tożsamość, to można nam zaufać. Wystarczy przelew w wysokości 1 grosza lub 1 zł na wskazany rachunek.

● Wypełnienie wniosku online, a następnie wizyta w oddziale banku jedynie w celu podpisania dokumentów i zweryfikowania tożsamości przez pracownika banku. Jakie konto internetowe jest najlepsze? Nie istnieje jedno, absolutnie najlepsze konto internetowe. To, które konto jest nalepsze zależy m.in. od tego, jakie miesięczne dochody uzyskujemy. Istnieją banki, które nie pobierają opłat za konto nawet bez stałych dochodów, ale oferują raczej mniejszą funkcjonalność niż banki stawiające takie wymagania. Dlatego osoba regularnie zarabiająca wybierze inne konto, niż osoba bezrobotna. Szczegółowe warunki darmowości kont można porównać przez ranking kont osobistych. Duże znaczenie może mieć wiek klienta. Większość instytucji finansowych posiada w ofercie przeróżne zniżki i bonusy dla osób poniżej 26 roku życia. Wiedząc, że zmiana rachunku bankowego może być w przyszłości kłopotliwa starają się przyciągnąć do siebie klientów w jak najmłodszym wieku. Kwestią, na którą należy zwrócić uwagę są dodatkowe funkcje konta internetowego, oraz opłaty za dodatkowe usługi związane z rachunkiem bankowym. Wśród usług można wymienić BLIK, możliwość dołączenia karty płatniczej do portfela wirtualnego (a więc płacenia telefonem), kupowanie biletów bezpośrednio przez aplikację bankową, czy integrację rachunku z usługami rządowymi (tzw. wirtualny urząd) i przelewy błyskawiczne. Zasadniczo im większy bank, tym więcej usług dodatkowych będzie w stanie zaproponować swoim klientom. Natomiast podczas analizy tabeli opłat do rachunku warto jest zwrócić uwagę na opłaty za wspomniane już przelewy ekspresowe, bankomaty, opłaty za wpłatomat, koszt przelewów zagranicznych i warunki darmowości konta.