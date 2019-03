1 z 16 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy Wideo WP Finanse coca-cola + 2 kitkatoreo 2h temu 1 z 16 Coca cola z alkoholem, Arbuzowe Oreo, chipsy o smaku barszczu. Tych marek spożywczych w Polsce nie uświadczysz KtiKat Green Tea Matcha Materiały prasowe Podziel się Arbuzowe Oreo, imbirowy Twix czy ciasteczkowy Smirnoff... te egzotycznie brzmiące warianty dobrze znanych nad Wisłą marek wciąż są niedostępne dla polskich konsumentów. Jednak globalne koncerny wiedzą, że takie mutacje popularnych marek potrafią przyciągnąć konsumentów. Dlatego coraz częściej decydują się na wprowadzanie nowych smaków. Właśnie europejscy miłośnicy czekolady doczekali się premiery kultowego batonika KitKat w nieznanym dotychczas na Starym Kontynencie wariancie smakowym. Nestlé ogłosiło wprowadzenie nowego KitKat Green Tea Matcha. To połączenie zielonej herbaty z białą czekoladą. Dotychczas ten smak dostępny był wyłącznie w Japonii. Zielone batony trafią na sklepowe półki - także w Polsce - już w połowie marca. "To wyjątkowe połączenie matcha, czyli sproszkowanej zielonej herbaty, z gładką, białą czekoladą. Do tej pory zachwycali się nim głównie mieszkańcy Japonii i odwiedzający ten kraj turyści" - zachwala nowy produkt Nestlé Polska. KitKat Green Tea Matcha to kolejna ciekawostka tej marki. Rok temu Nestlé zaskoczyło inną nowością, niedostępną wcześniej dla Europejczyków. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne