Collegium Humanum zmieni nazwę? Studenci: wszyscy się z nas śmieją

A tych ostatnich, wskazuje nasz rozmówca, nie ma zbyt wielu. W toku studiów niestacjonarnych wykłady i ćwiczenia odbywają się w weekendy od 8 rano do 21.00. - Jedne zajęcia trwają 3 godziny. Między nimi 15 minut przerwy. To trochę zbyt intensywne tempo jak dla mnie. W dodatku zdarza się, że zajęcia pojawiają się tylko raz w semestrze, tylko raz w danym dniu. Trwają 6 godzin z rzędu i nigdy się potem nie powtarzają. Mamy też przedmioty, które są w rozpisce na marzec i kwiecień, a następnie wracają w dopiero w czerwcu. To chaos. Jeżeli uczymy się czegoś, to potrzebna jest ciągłość.