Coraz bliżej święta. W sklepach KiK już kupisz renifery i bombki na choinkę

Wygląda na to, że w tym roku padł absolutny rekord. W konkursie na najszybsze wprowadzenie do sprzedaży ozdób choinkowych i bożonarodzeniowych wygrywa market KiK. Tam od kilku dni można już kupić bombki, figurki reniferów czy mikołaja.

My odwiedziliśmy jedną z wrocławskich placówek, ale w sieci widać, że nie jest to odosobniony przypadek. W mediach społecznościowych krążą również zdjęcia internautów z innych sklepów tej samej sieci.

Gdy pojawiliśmy się w sklepie, pracownica sklepu akurat wykładała na półki i do specjalnych koszy opakowania bombek choinkowych. Ze stojących na ziemi kartonów wyciągała coraz to nowe ozdoby.

Wygląda na to, że koniec sierpnia to jednak absolutny rekord. W ubiegłym roku pisaliśmy w naszych serwisach, że z gwiazdkową promocją pospieszył się Lidl. Na półkach dyskontu spożywczego mikołaje z czekolady pojawiły się bowiem w połowie października. Jednak ozdoby na cztery miesiące przed Wigilią przebijają wszystko.

Sieć działa w Polsce od 2012 roku, ale planuje jeszcze szybszy rozwój. W sumie do końca roku zamierza zwiększyć liczbę placówek o 40 sklepów. Wówczas to przekroczy liczbę 300 lokalizacji w Polsce.

- Będą to miejsca komfortowe i przestronne - średnia powierzchnia naszych sklepów to ok. 650 mkw. Odpowiednia przestrzeń, dogodna lokalizacja i parking to kanon, którym kierujemy się w wyborze nowych lokalizacji i do którego przyzwyczailiśmy naszych klientów - mówił niedawno w portalu dlahandlu.pl Adam Puk, expansion manager sieci sklepów KiK.