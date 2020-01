Coraz szersze kręgi afery weselnej. Skala wyłudzenia może sięgać kilkunastu milionów złotych

Na początku wiedzieliśmy o kilkudziesięciu oszukanych parach. Dziś ich liczbę można szacować na kilkaset. Przedsiębiorczy oszust, poszukiwany przez Interpol, wynajmował sale weselne różnym parom w tym samym terminie. Mógł przyjąć nawet kilkanaście milionów złotych.

Do redakcji WP Finanse zgłaszają się kolejne osoby poszkodowane przez Mariusza B. Jego przypadek opisywaliśmy kilka dni temu, przez pryzmat kilkudziesięciu par , które oszukał podczas organizacji wesel. Dziś wiemy, że poszkodowanych jest kilka razy więcej. Jak to możliwe?

- Marcin B. zaprosił nas na spotkanie. Od razu powiedział, że jak nie lubimy plastikowej tandety, różowych balonów i napisów "Mąż i żona", nie chcemy ubranek na butelki wódki to dobrze trafiliśmy. Wymienił faktycznie wszelkie "przaśne" rzeczy, które z weselami się kojarzą, a my ich nie chcieliśmy. Spotkanie było… dziwne. Marcin B. jest osobą, która może nie wzbudzać zaufania. Dla nas był bardzo miły, ale poza tym jest potwornie chaotyczny, postrzelony, dziwny. W pewnym momencie stwierdziłam, że może taki już po prostu jest i trzeba śmiać się z jego kretyńskich żartów, żeby się jakoś dogadać – mówi nam Patrycja.

Jak łowiono "naiwnych"?

– Po spotkaniu zapaliła mi się oczywiście czerwona lampka. Nie wiedziałam, czy te wszystkie cudowne oceny na Facebooku nie są fałszywe. Przejrzałam dosłownie każdą, zobaczyłam, że to są profile prawdziwych osób, że faktycznie mają na swoich stronach zdjęcia stamtąd. Zaczęłam się z tymi ludźmi kontaktować, pisałam do nich, znajdowałam wspólnych znajomych – opowiada.

Ile jest poszkodowanych?

- Moim zdaniem 2,5 miliona i 50 par to zdecydowanie niedoszacowany poziom tego oszustwa. Bo tak naprawdę mówimy o trzech miejscach na wesela – na Szwedzkiej, na Smolnej i w Konstancinie, w tej opisywanej już starej fabryce papieru. W każdej z nich odbywały się i miały odbyć 2-3 wesela w tygodniu. I każde było obłożone przynajmniej do połowy 2021 roku. Nie jest też tajemnicą, że pod koniec, zanim wszystko runęło, niektóre terminy były sprzedawane podwójnie. Tak, podwójnie – parom proponowano wesela tego samego dnia – twierdzi nasza rozmówczyni.

- Marcin B. miał pełnomocnictwa notarialne od dwóch osób – Marcina O., czyli dzierżawcy sali, który chyba nie bez powodu zmienił teraz nazwę Szwedzkiej na Starą Zbrojownię. A trzecią osobą był Mariusz O., który miał jednoosobową działalność gospodarczą i dał B. pełnomocnictwo do zawierania umów w jego imieniu. My sądzimy się z Mariuszem O. Wiemy, że nie jest prawdą, że on na oczy pieniędzy nie widział, bo sam przyjmował od nas 10 tysięcy zaliczki. Tak samo jak Marcin O., który niesamowicie plącze się w zeznaniach. Jestem przekonana, że to wszystko było zaplanowane – mówi pani Patrycja.

Nasza rozmówczyni przypuszcza, że twórcy tego interesu zobaczyli z jak dużymi pieniędzmi mają do czynienia. Nie ulega wątpliwości, że przez 2,5 roku robili świetne wesela. Co poszło nie tak?

- Sądzę, że pieniądze zawróciły im w głowie. A teraz świetnie im się za to żyje. Zresztą wiem jak wyglądało zatrzymanie Marcina B. we wrześniu 2019 roku. W jego zatrzymanie był zaangażowany Interpol, usłyszałam też, że oszukiwanie na weselach to był jego gwóźdź do trumny. Był świetnie znany policji, ale po 48 godzinach wyszedł za kaucją, którą wpłaciła jego mama. Dziś chodzi po ulicach, goły i wesoły, ma tylko dozór policyjny. Pewnie sobie dobrze żyje. Dla mnie to, że ma zarzuty nie znaczy nic – mówi rozgoryczona pani Patrycja.