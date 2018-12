Coraz więcej oszustw. Już cztery duże banki ostrzegają klientów

Alior Bank, mBank, ING Bank Śląski i Pekao - cztery duże polskie banki ostrzegają przed wyjątkowo aktywnymi w okresie świątecznym oszustami i hakerami. Wykorzystują zainfekowane pliki PDF oraz SMS-y. Ale ofiarą można paść nawet w oczekiwaniu na kuriera.

- Na Twoją skrzynkę mailową mogą trafić wiadomościami z załącznikiem rozsyłane przez przestępców. Załącznik w formacie PDF zawiera informację o nieaktualnym oprogramowaniu i odnośnik do pobrania jego najnowszej wersji - przestrzega swoich klientów mBank . I pokazuje dokument, po którego otwarciu cyberprzestępcy mogą ukraść bankowe hasła oraz loginy.

Taki złośliwy dokument może trafić do klientów mBanku

Zdecydowanie łatwiej nabrać się jednak na oszustów, którzy podają się za przedstawicieli Pekao . Oni celują w tych, którzy dokonali niedawno zakupu w sklepie internetowym i czekają na kuriera. Bank ostrzega, że po dokonaniu płatności, na telefon komórkowy czasem przychodzą SMS-y informujące, że wysyłka towaru będzie droższa. Trzeba więc zapłacić jeszcze jakąś drobną kwotę, na przykład złotówkę. We wiadomości również jest link - i po wprowadzeniu hasła i loginu na fałszywą stronę, oszuści mogą przejąć dane.

Banki zalecają ostrożność i apelują, by nie podawać danych bez sprawdzenia. Przypominają też, że one nie wysyłają klientom linków w SMS-ach czy mejlach, a już tym bardziej dokumentów czy programów do ściągnięcia.