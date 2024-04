Coraz więcej Polaków nie płaci grzywien. Ta grupa dominuje

"O ile w 2022 r. długi wobec wymiaru sprawiedliwości utrzymywały się w granicach 750 mln zł, to w minionym roku mocno poszły w górę. W ciągu 14 miesięcy do marca tego roku zwiększyły się o niemal 190 mln zł do 939 mln zł. Liczba dłużników wzrosła o 9,5 tys. do 171,2 tys." - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.