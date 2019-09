Cubus znika z Polski. Sąd ogłosił upadłość popularnej marki odzieżowej

Oddział norweskiej sieciówki odzieżowej Cubus po cichu znika ze sklepowej mapy Polski - ustalił serwis WP Finanse. Sąd kilka dni temu ogłosił upadłość spółki, a na stronie internetowej Cubusa próżno szukać śladu po polskich sklepach.



- Jeżeli upadająca sieć posiadała ok. 20 placówek w centrach handlowych w Polsce, to z pewnością przestrzeń pozostawiona przez nią zostanie dość szybko wypełniona przez inne marki lokalne, które intensywnie się rozwijają lub zagraniczne, które będą wchodzić do Polski - ocenił dla money.pl Radosław Knap, dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych. - Jak wynika z raportu PRCH, rynek centrów handlowych doskonale podąża za zmianami preferencji zakupowych Polaków, dlatego może się zdarzyć, iż lokale te będą przeznaczone do użytku dla najemców o innym profilu niż sprzedaż odzieży - dodaje.