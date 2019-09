Promocje w Rossmann. Kobiety ruszyły do walki o kosmetyki do makijażu. Obniżki nawet do 70 proc.

W Rossmannie ruszyła 2-tygodniowa promocja na kosmetyki do makijażu. Tysiące kobiet zaciera ręce i rusza do drogerii, aby zrobić zapasy ulubionych produktów. Niektóre z nich przygotowują się do zakupów kilka tygodni wcześniej, a inne "urywają się" z pracy, aby zdążyć na otwarcie.

Rossmann w dniu rozpoczęcia promocji. Kolejki ustawiały się już przed otwarciem. (WP.PL, Fot: Agata Wołoszyn)

Godzina 8:45 - za 15 minut otworzą się drzwi jednej z drogerii Rossmann w Warszawie. Przed wejściem zaczynają gromadzić się ludzie, głównie płeć piękna. Dzielnie stoję i obserwuję powstającą kolejkę.

16 września ruszyła promocja na kosmetyki do makijażu. Oferta wydaje się być bardzo korzystna, bo niektóre produkty przeceniono nawet o 70 proc. Podchodzę do jednej kobiet, która z niecierpliwością patrzy na zegarek. - 8:58, jeszcze dwie minuty, ale chyba mi się zegarek spóźnia- mówi przejęta.

Dopytuję, czy przyszła wcześniej specjalnie, aby kupić coś w promocji? - Oczywiście, że tak, urwałam się z pracy, żeby być przed czasem, potem to już wszystko takie przebrane, pudełka porozrywane i mało zostaje. Te rabaty na kosmetyki są super, bo można dużo kupić po niższej cenie i zrobić zapasy - odparła. Po chwili wyrecytowała mi listę wszystkich kosmetyków, na które poluje. - Muszę sprawdzić po ile będą moje ulubione podkłady i wezmę kilka, bo to zawsze się przyda, a potem może już nie być - dodała.

Promocja w drogerii Rossmann obejmuje jedynie produkty do makijażu. W tym roku zmieniły się jej zasady. Do tej pory zniżka obowiązywała przy zakupie minimum trzech kosmetyków, teraz nie ma już tego ograniczenia.

Wybiła godz. 9 - drzwi do Rossmanna otwierają się. Kobiety szybkim krokiem zmierzają do półek z produktami do makijażu. Po chwili zaczyna się robić naprawdę tłoczno. - Zobacz, jest ten podkład, co chciałam. O połowę połowę taniej. Biorę trzy - mówi młoda dziewczyna.

Początkowo stoję z boku, aby obserwować sytuację. Kiedy próbuję podejść bliżej i przyjrzeć się przecenionym produktom, muszę się nieźle postarać, żeby wywalczyć miejsce przy półce. Ceny kosmetyków rzeczywiście atrakcyjne - obniżono je o 40, 50, 60, a nawet 70 proc.

Podchodzę do kobiety, która w koszyku ma 4 podkłady, kilka korektorów i tuszów do rzęs. Pytam czy jest stałą bywalczynią takich promocji. - Tak, kosmetyki do makijażu kupuję tylko wtedy, jak jest ta obniżka. Robię zapasy, bo i tak tego używam, więc wolę kupić taniej. Robię wcześniej listę i wiem po co przychodzę. Tusz jest na przykład przeceniony z 40 zł na 11 zł, więc naprawdę się opłaca. Wolałam przyjść dzisiaj, w pierwszy dzień, bo potem wszystko będzie wykupione i porozwalane - powiedziała.

Kolejka przy półkach z kosmetykami robi się coraz większa. Po 20 minutach ciężko się zbliżyć do półki. Kolejna klientka przyznaje mi, że przygotowuje się do promocji w Rossmannie już kilka tygodni wcześniej. - Spisuję sobie wszystko, czego potrzebuję i wtedy nie kupuję nic zbędnego, bo na promocji łatwo wrzucić do koszyka coś czego się tak naprawdę nie potrzebuje. Poza tym mąż by na mnie krzyczał, że znowu pół sklepu wyniosłam - podsumowuje z ironią.

Zdania na temat tej promocji są jednak podzielone. Magda, która nie przyszła ze względu na niższe ceny, mówi mi, że kiedyś rzeczywiście z nich korzystała, a teraz zrezygnowała. - Złapałam się na tym, że kupowałam rzeczy, które nie były mi zupełnie potrzebne, nabierałam się na niską cenę. Potem te kosmetyki leżały, a ja ich nie używałam. Wolę teraz kupić jedną droższą rzecz, niż kupować kilka za mniejszą kwotę - powiedziała.

Od klientek drogerii dowiaduję się też, że w kolejnych dniach promocji jest dużo braków w kosmetykach. - Lepiej przyjść w pierwszym dniu promocji, bo potem wszystko jest przebrane Zdarza się też, że np. pomadki są używane czy połamane. Oprócz tego dużo opakowań jest uszkodzonych, podkłady jakieś pobrudzone - ostrzega mnie jedna z pań.

