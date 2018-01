Cyfrowej rewolucji ciąg dalszy. Karta Dużej Rodziny trafiła na smartfony

Choć Ministerstwo Cyfryzacji pozostaje od czasu rekonstrukcji nieobsadzone, inne resorty nie próżnują. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o wprowadzeniu nowej usługi – mobilnej Karty Dużej Rodziny.

- Nowoczesna Karta Dużej Rodziny w formie aplikacji na urządzenia mobilne powstała z myślą o wygodzie polskich rodzin. Dzięki najnowszym technologiom korzystanie z Karty staje się o wiele prostsze. Dostęp do szerokiej oferty ulg i zniżek oraz informacji na ich temat jest już na wyciągnięcie ręki. To duże udogodnienie dla rodzin 3+ - mówiła szefowa resortu rodziny Elżbieta Rafalska .

Korzystanie z aplikacji KRD nie różni się niemal niczym od używania aplikacji komercyjnych. Należy ją pobrać np. na telefon, a następnie się do niej zalogować. By było to możliwe konieczne jest jednak wcześniejsze otrzymanie decyzji o przyznaniu karty. Wnioski w tej sprawie wydają prezydenci, burmistrzowie lub wójtowie. Każdy z chętnych do korzystania z KRD w aplikacji musi być przygotowany na to, że będzie musiał podać adres email oraz numer telefonu.