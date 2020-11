Czekolada będzie droższa. Ale za to jej produkcja uczciwie wynagradzana

Cała sytuacja (opisuje ją Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych) to nie zamach na konsumentów, ale próba zakończenia wykorzystywania Afryki. Do tej pory wiele państw z tego kontynentu dostarcza całemu światu olbrzymie ilości surowców. Ale surowych, nieprzetworzonych – to sprawia, że lwią część zysków zagarniają inne państwa i koncerny.