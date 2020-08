Czerwone strefy w Polsce. Rabkoland zawiesił działalność i zwolnił kilkadziesiąt osób

Powiat nowotarski, na którego terenie znajduje się Rabkoland, od piątku został uznany za tzw. czerwoną strefę . Oznacza to, że ministerstwo zdrowia uznało ten region za miejsce, w którym dochodzi do wielu zakażeń koronawirusem.

- Zwolniliśmy kilkadziesiąt osób - mówi właściciel parku Piotr Wiecha, cytowany przez RMF FM za Polską Agencją Prasową. Zwrócił on przy tym uwagę na fakt, że na terenie Rabkolandu nie odnotowano ani jednego zakażenia SARS-CoV-2.

- Pracuje u nas około 100 osób w systemie rotującym. Większość to młodzież i studenci, którzy mieli ostatnią szansę zarobić jeszcze jakieś pieniądze w wakacje. W podanej liczbie liczymy też wykonawców zewnętrznych, którzy świadczą nam usługi w postaci marketingu, utrzymania czystości czy serwisu. W tej chwili są nam już niepotrzebni - tłumaczy WP Finanse Piotr Wiecha.

Zobacz: Pomoc od państwa. "Kończą się pieniądze i możliwości"

Park musi być zamknięty, bo jest w strefie "czerwonej"

Wytyczne resortu dotyczące "czerwonych" stref mówią jasno - parki rozrywki w takich regionach muszą pozostać zamknięte. To z tego powodu Rabkoland musiał zamknąć swoje podwoje dla klientów.

Z takim podejściem do sprawy nie zgadza się zarząd parku. RMF FM podaje, że władze Rabkolandu uważają, że zakaz działalności wesołych miasteczek i parków w "czerwonych" strefach jest "niesprawiedliwy".

- Oczywiście dostosujemy się do każdych przepisów, które zostaną wprowadzone, a bezpieczeństwo i zdrowie naszych gości i pracowników jest dla nas absolutnym priorytetem. Nie potrafimy jednak znaleźć logiki i uzasadnienia, dlaczego najbardziej surowym zakazem prowadzenia działalności zostały objęte parki rozrywki i wesołe miasteczka - mówi Piotr Wiecha.

W ich ocenie narusza on zasadę proporcjonalności oraz konstytucyjnej równości, ponieważ szereg innych placówek, tj. np. kina, kluby fitness czy baseny, mogą dalej funkcjonować.

- Ruch w tym sezonie był u nas bardzo niewielki. W dni największej odwiedzalności - gdybyśmy mieli operować językiem limitów na metr kwadratowy - to zbliżyliśmy się do granicy 1 osoby na 10 m kw. - podkreśla właściciel.

Dodaje również, że późne otwarcie sezonu oraz słaba jego dynamika sprawiły, że park rozrywki postawił wszystko na jedną kartę. Rabkoland liczył, że uda się odbić straty w ostatnim okresie wakacji, co, jak tłumaczył nasz rozmówca, pozwoliłoby utrzymać "zimowe" etaty.

Jak wyjaśniał Piotr Wiecha, park zimą jest nieczynny, lecz mimo to utrzymuje pracowników na umowach. W związku z przymusowym tzw. lockdownem firma musiała się ratować przed nadmiernymi stratami i dlatego ucięła połowę etatów "zimowych".

Polacy akceptują podział na strefy

Co ciekawe, według pierwotnych założeń wszystkie wymienione wcześniej punkty usługowe miały pozostać zamknięte jeżeli powiat, w którym się znajdują, resort zaliczy do "czerwonych" stref. Ostatecznie MZ zliberalizował swoje podejście do większości placówek - z wyjątkiem wesołych miasteczek i parków.