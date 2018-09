Częstochowska Toys Group przestrzega przed zabawkowym karabinem na kulki. "Jest ryzyko uduszenia"

Częstochowska Toys Group przestrzega przed własnymi zabawkami - w tym przed karabinem na kulki. Producent przyznaje, że sprawa jest poważna - istnieje nawet ryzyko uduszenia. Firma dodaje, że wycofanie artykułów ze sprzedaży ma "związek z prowadzonym postępowaniem przed prezesem UOKiK".



Jak informuje firma w komunikacie, karabin nie spełnia ministerialnych wymogów "z uwagi na przekroczone dopuszczalne rozszerzenie wymiarów kulek w wyniku moczenia w wodzie, co stwarza ryzyko uduszenia dziecka bądź powstania zatoru jelit, w przypadku ich połknięcia oraz zaniżoną długość piankowych pocisków z przyssawkami, co stwarza ryzyko uduszenia urzytkownika" (zachowaliśmy oryginalną formę komunikatu).

Karabin na kulki nie jest jednak jedyną niebezpieczną zabawką od częstochowskiej firmy. Firma przestrzega też przed gitarą na baterie o numerze seryjnym TG219216-675-219. Tę zabawkę wycofano "z uwagi na brak funkcji rozłączenia w pasie przeznaczonym do noszenia gitary wokół szyi, tworzącym sztywną pętlę, co stwarza ryzyko uduszenia użytkownika wskutek owinięcia się wokół szyi oraz nieodpowiednie zabezpieczenia pojemnika na baterie, co stwarza ryzyko uduszenia, zatrucia lub poparzenia w przypadku połknięcia baterii przez dziecko" - podaje firma. Niebezpieczny jest też między innymi sznur do wózka o numerze TG220692-K280D-801. - W trakcie badań laboratoryjnych rozerwaniu uległa linka przy lewym uchwycie i uwolnione zostały małe elementy, które stwarzają ryzyko uduszenia - informuje producent.