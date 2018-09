UOKiK przestrzega przed kosiarkami i sekatorami. Problem może dotyczyć ponad 20 proc. z nich

Czy to kosiarki, czy sekatory - maszyny do prac pielęgnacyjnych w ogrodach i na działkach mogą być niebezpieczne. Dostrzega to Inspekcja Handlowa, która ma zastrzeżenia do aż 21 proc. takich urządzeń. W przypadku spalinowych nożyc do żywopłotu mogło nawet dojść do popełnienia przestępstwa.

Inspekcja Handlowa skontrolowała ponad 160 maszyn ogrodniczych (iStock.com)

Inspekcja Handlowa skontrolowała ponad 160 maszyn ogrodniczych. Aż do 35 z nich miała zastrzeżenia. - Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło deklaracji zgodności z unijnymi wymaganiami, która musi być dołączona do każdego urządzenia. Brakowało na przykład opisu maszyny czy danych producenta - czytamy w komunikacie UOKiK. Kontrola odbyła się u 53 przedsiębiorców z 8 województw.

Były i inne uchybienia - Inspektorzy mieli też zastrzeżenia do instrukcji obsługi – w jednym przypadku w ogóle jej nie było, a w kilku nie zawierała ważnych ze względu na bezpieczeństwo użytkownika informacji czy ostrzeżeń. Zdarzały się też przypadki niewłaściwego oznakowania maszyn - brzmi komunikat.

Inspekcja Handlowa nie nałożyła jednak zbyt wielu mandatów w związku z tą kontrolą. - Większość przedsiębiorców dobrowolnie usunęła nieprawidłowości formalne - informuje UOKiK. W jednym przypadku było jednak inaczej. Wprowadzono bowiem na rynek spalinowe nożyce do żywopłotu, do których dołączono nieprawidłową instrukcję obsługi. Choć Urząd nie podaje o jaką firmę chodzi, to podejrzewa, że mogło tu dojść do przestępstwa. - Inspekcja handlowa już zawiadomiła w tym przypadku organy ścigania - czytamy.

UOKiK jednocześnie apeluje o to, by zachować uwagę podczas korzystania z maszyn ogrodniczych. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy urządzenie ma odpowiednie atesty. Natomiast w czasie pracy warto pamiętać o podstawowych zasadach. UOKiK apeluje, by używać środki ochrony, jak słuchawki czy rękawice, a przed rozpoczęciem pracy usunąć z okolicy wszystkie gałęzie, kable oraz kamienie. Urząd przygotował nawet specjalną grafikę, przypominającą najważniejsze zasady;

