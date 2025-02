Turyści z Czech zdziwieni zwyczajem Polaków. Chodzi o ubiór

W ostatnich latach Polskę odwiedza coraz większa liczba turystów z Czech. Potwierdzają to zwłaszcza hotelarze i restauratorzy na południu kraju. Czeska telewizja publiczna, zachęcając do wyjazdów do Polski, wyemitowała nawet program prowadzony przez polskiego księdza Zbigniewa Czendlika. W jednym z odcinków przybliżono piękno Podkarpacia.