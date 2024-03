Czterodniowy tydzień pracy w Polsce? Ministra zdradziła szczegóły

Czy 4-dniowy lub 35-godzinny tydzień pracy ma szansę wejść w życie? Jak podał Dziennik Gazeta Prawna, "Premier Donald Tusk deklarował przychylność do pilotażu skrócenia tygodnia pracy do czterech dni". Obecnie na skrócenie czasu pracy zdecydowały się niektóre firmy w Polsce. Krótszy od 40-godzinnego tydzień pracy obowiązuje również w części państw europejskich - m.in. we Francji, gdzie obowiązuje ustawowy 35-godzinny tydzień pracy, w Belgii, gdzie czas pracy wynosi 38 godzin/tydzień czy Danii, w której tygodniowy czas pracy wynosi 37 godzin.