"Czuję się oszukany". Czytelnik poskarżył się do UOKiK na cenówki w Żabce

UOKiK bada ceny produktów w 800 sklepach

To nie pierwszy raz, kiedy klienci mają wątpliwości co do polityki informowania o cenach produktów w popularnych sieciach handlowych. Jak już informowaliśmy w WP, od początku 2024 r. do UOKiK trafiło ponad 800 skarg na sieci Biedronka, Lidl, Kaufland, Żabka, Dino, Netto, Carrefour i Auchan.