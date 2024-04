Czy big data nadal skutecznie napędza e-commerce?

Wielki świat danych, znany jako Big Data, stał się fundamentalnym filarem nowoczesnego e-commerce, wywołując rewolucję w podejściu firm do tworzenia skutecznych strategii biznesowych. Obecnie trudno wyobrazić sobie biznes online, który nie pozyskiwałby danych i nie opierał o nie większości swoich decyzji. Co więcej, stwierdzenie "data first" ma się dobrze i nadal stanowi filar w przypadku wielu działalności. Prognozy wskazują, że globalny rynek dużych zbiorów danych, obecnie oceniany na 307,52 miliarda dolarów, do 2030 roku może osiągnąć wartość aż 745,15 miliarda dolarów, co tylko potwierdza tę teorię.