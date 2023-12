Czy leasing samochodu na firmę się opłaca?

Jakie korzyści niesie za sobą leasing samochodu?

Leasing samochodu na firmę wiąże się z wieloma zaletami dla przedsiębiorcy – zwłaszcza tymi związanymi z rozliczaniem podatku VAT czy kosztami prowadzenia działalności. Comiesięczna rata może być bowiem wliczona do kosztów uzyskania przychodu. To, jaką jej część można ostatecznie rozliczyć, zależy jednak od ogólnej wartości pojazdu. Możliwe jest również odliczenie podatku VAT doliczanego do każdej raty. W przypadku samochodu wykorzystywanego wyłącznie w celach firmowych odliczyć można 100% wartości VAT-u, z kolei w przypadku użytkowania auta także do celów prywatnych – 50%.