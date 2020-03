Czy margaryna rzeczywiście może poprawić wzrok lub pracę mózgu? Ekspert wyjaśnia

Kosztują 8, 10, a nawet 15 zł za opakowanie. Podobno mają pozytywny wpływ na wzrok, kości czy pracę mózgu. Margaryny "specjalistyczne" stają się coraz bardziej popularne. Tylko czy takie produkty rzeczywiście wspomagają nasze zdrowie?

W sklepowych lodówkach oprócz tradycyjnych margaryn, są też takie, których cena sięga nawet 15 zł za opakowanie. Co to za wynalazki? Coraz większą popularnością cieszą się margaryny "specjalistyczne". Ich producenci deklarują, że te obniżają poziom cholesterolu, wzmacniają wzrok, kości czy pracę mózgu. Czy smarowanie chleba margaryną za kilkanaście złotych rzeczywiście poprawi stan naszego zdrowia?

Biorę do ręki margarynę, która ma napisane na opakowaniu, że "wspiera prawidłową pracę mózgu i wzroku". Kosztuje 8,19 zł (400 g). Pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy jest taka, że producent jest sprytny i inteligentny. Nigdzie nie ma jednoznacznej informacji, że margaryna poprawi nam wzrok czy nas wyleczy. Żadnych deklaracji. Ona po prostu "wspiera". Słowo klucz, napisane małymi literami.

Dr Krzysztof Tambor przypomina, że wiele lat temu toczyła się burzliwa dyskusja na temat tego, czy zdrowsze jest masło czy margaryna. Lata 90. były czasem świetności margaryn miękkich. Zapewniano, że nie podwyższają cholesterolu, tak jak masło, więc dużo osób zaczęło smarować pieczywo właśnie tym rodzajem tłuszczu. - Później się okazało, że one nie tylko nie pomagają, a nawet mogą być niebezpieczne, bo są źródłem szkodliwych kwasów tłuszczowych trans, w związku z tym mogą przyczyniać się do chorób sercowo-naczyniowych - komentuje dietetyk z poradni Dobry Dietetyk oraz pracownik Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW.

Potem zaczęto zmieniać technologię produkcji margaryn i teraz nie są już tak szkodliwe, jak kiedyś. - Producenci, aby trochę zatrzeć to negatywne wrażenie na temat ich produktów, zaczęli je przekształcać w taką prozdrowotną formę. Dodają np. fitosterole, które działają przeciw cholesterolowi albo kwasy omega-3, np. DHA, których suplementacja może korzystnie oddziaływać na wzrok. Oczywiście producenci zaznaczają to w wyraźny sposób na opakowaniu, aby nas zachęcić do zakupu - mówi dietetyk.