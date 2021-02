Kradną na potęgę. Kasy samoobsługowe czynią złodziei

Jak ustalili profesorowie Adrian Beck i Matt Hopkins z University of Leicester, prowadząc badania wśród sprzedawców ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i innych krajów europejskich, część klientów niestety ulega pokusie kradzieży produktu, czując się przy tym bezkarnie. A wszystko przez to, że od wejścia do sklepu, przez wybór produktów, aż do płacenia nikt im nie towarzyszy. A więc okazja czyni złodzieja.