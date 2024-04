Czy należy się wolne na pogrzeb babci? Prawo mówi jasno

Czy można odmówić urlopów okolicznościowych?

Odmowa udzielenia zwolnienia będzie mogła nastąpić tylko jeśli jest to ewidentne nadużycie ze strony pracownika. Jednak z reguły pracodawcy zezwalają na wzięcie urlopu okolicznościowego. Choć prawo zakłada, że urlop okolicznościowy związany ze śmiercią babci to jeden dzień, nic nie stoi na przeszkodzie, by pracodawca udzielił nam dłuższego urlopu.