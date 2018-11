Czy naprawdę każdy może zarabiać na nieruchomościach? Od czego zacząć i jak to robić z sukcesem

Wielu z nas ma zgromadzone oszczędności i chciałoby rozpocząć inwestowanie, ale nie wie, jak się za to zabrać. Zdarza się także, że upatrzyliśmy sobie nieruchomość, która może przynieść zysk, ale boimy się takiej inwestycji. Takie obawy oraz wątpliwości są całkowicie normalne i będą się pojawiały na każdym etapie podejmowania decyzji o lokowania kapitału. Wszystkie obawy powinna jednak rozwiać wydana właśnie książka „Zarabiajmy na nieruchomościach” Kuby Karlińskiego.

Miliarderzy John D. Rockefeller i Henry Ford mówili, że nieruchomości to jedna z najbezpieczniejszych i jedno¬cześnie najbardziej zyskownych kategorii aktywów, w któ¬re można inwestować i z których można czerpać dochody na wiele różnych sposobów. To samo przekonanie promuje Kuba Karliński. W książce „Zarabiajmy na nieruchomościach” autor przekonuje, że każdy znajdzie na rynku nieruchomości odpowiednie miejsce dla siebie, jeśli tylko wcześniej włoży odrobinę wysiłku w to, by zrozumieć mechanizmy rządzą¬ce tym rynkiem.