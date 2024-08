Czy przez przepisy UE ceny jaj wzrosną? Resort rolnictwa przerywa milczenie

Oprócz problemu wskazanego przez PIH co do trudności technicznych ze znakowaniem jaj zabrudzonych dostrzega jeszcze jednej problem. - Jajo jest produktem bardzo delikatnym ze względu na strukturę skorupy. Rozdzielenie etapów znakowania skorupy jaj oraz sortowania na klasy jakości i wielkości, a później pakowania dla docelowego konsumenta, doprowadzi do zwiększenia ilości operacji i większego kontaktu jaj z maszynami, urządzeniami stosowanymi na liniach oraz rękami pracowników przy pakowaniu opakowań zbiorczych. Może to prowadzić do marnowania części jaj - zwraca uwagę.