Barwniki w papryce to dopiero początek. To ląduje na naszych talerzach

To celowe wprowadzenie w błąd konsumenta, np. poprzez zmianę składników. Gorszy, tańszy składnik dodaje się np. do wędliny. W efekcie konsument płaci za kiełbasę, której składu tak naprawdę nie zna. Nie informuje się go bowiem np. o użyciu w podwawelskiej mięsa oddzielonego mechanicznie.