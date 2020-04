Czy trzeba zapłacić podatek od polisy na życie?

Czy zapłacimy podatek od polisy ochronnej?

Dzięki temu możemy uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe, które również nie podlega opodatkowaniu. Wszystkie świadczenia finansowe, oprócz oczywiście tego z tytułu zgonu ubezpieczonego, są przekazywane samemu ubezpieczonemu. Zarówno ubezpieczony, jak i osoby uposażone, które otrzymują środki z polisy z tytułu śmierci ubezpieczonego – nie są zobowiązane do płacenia podatku. Dodatkowo, świadczenie, które otrzymują uposażeni, nie wchodzi w część spadku. Zatem nawet przy odrzuceniu spadku, mogą otrzymać świadczenie, które nie jest opodatkowane. Jeżeli zatem interesuje nas ubezpieczenie na życie online, powinniśmy zwrócić uwagę na to, jaki to rodzaj ubezpieczenia.